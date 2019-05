Uomini Donne, la scelta di Angela e la risposta: la tronista si è beccata un bel…

Uomini e Donne, La scelta di Angela Nasti: ecco chi ha conquistato il cuore della tronista napoletana

Una grande novità per il trono classico di Uomini e Donne: le scelta di Angela, Andrea e Giulia sono trasmesse in diretta per la prima volta nella storia del programma. Oggi tocca alla tronista napoletana, ecco chi ha conquistato il suo cuore.

Il percorso di Angela Nasti a Uomini e Donne

Oggi è andata in onda la prima delle scelte: quella della tronista napoletana, Angela Nasti. Una giovane ragazza originaria della Campania che è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua indubbia bellezza ma anche per il suo caratterino. Angela è determinata e impulsiva ma non ha mai nascosto la sua sensibilità al pubblico del programma di Canale 5.

Ai tronisti è stata data la possibilità di trascorrere alcuni giorni in villa insieme ai rispettivi corteggiatori e corteggiatrici. La prima a scegliere è Angela: chi tra Luca Daffrè e Alessio Campoli ha conquistato la tronista napoletana?

La scelta della tronista partenopea

La tronista napoletana ha avuto già modo di trascorrere del tempo con Alessio e Luca nella famosa villa, tappa fondamentale che precede la scelta. Su Instagram , la pagina ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, stato pubblicato un video che mostra che la giovane insieme a Alessio in nella spa . In un altro video invece è mostrata l’ennesima discussione con Luca.

Dopo l’ingresso in studio,la ragazza si è detta molto emozionata per la scelta. Maria ha deciso di farle vedere un filmato di una delle coppie più amate dal pubblico: Clarissa e Federico che hanno annunciato il loro matrimonio. Dopodiché sono stati trasmessi i filmati relativi ai due giorni trascorsi in villa con Luca e Alessio.

Angela ha scelto il corteggiatore Alessio , che le ha detto sì!