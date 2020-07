Una Vita trame Spagnole, anticipazioni: Bellita viene arrestata

Una Vita torna su Canale 5 con nuovi episodi che stravolgeranno completamente la trama di una delle soap più amate in Italia

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Una Vita! Bellita farà una brutta fine, tutti i paesani truffati decideranno di protestare contro colui che li ha ingannati.

Scontri tra Bellita e Felicia

Nei prossimi episodi di Una Vita, Bellita cambierà opinione su Felicia, dopo aver fatto una scoperta. La moglie di José scoprirà che la Pasamar ha impedito al figlio Emilio di avere una relazione con la sua consanguinea Cinta: lo scopo era quello di non avere parenti artisti.

Bellita perderà le staffe al ristorante Nuovo Secolo XX e deciderà di sottrarre alla rivale i clienti che di solito prendono parte alle serate di ballo organizzate da Emilio.

Nello specifico, la consorte di Josè Miguel utilizzerà la popolarità acquisita da Cinta, per organizzare delle feste nella sua stessa abitazione.

Felicia si infurierà quando scoprirà del cattivo gesto fatto dalla sua vicina e prometterà di vendicarsi al momento giusto. La Pasamar la farà pagare a Bellita, nel momento in cui tutti i cittadini di Acacias 38 verranno ridotti in povertà: il motivo? tutti hanno accettato di fare degli investimenti nella banca americana gestita da Alfredo Bryce.

L’arresto di Bellita

La moglie di José Miguel verrà fatta in arresto e i Dominguez finiranno sul lastrico. Genoveva prenderà le difese del marito, ingannando i paesani, dicendo loro di aver perso i risparmi a causa della banca nazionale di Spagna.

Tutti gli abitanti truffati protesteranno davanti alla dimora di Alfredo e lanceranno all’uomo delle uova portate da Rosina, che arriveranno anche a Felicia.

Bellita verrà arrestata con l’accusa di aver creato scompiglio all’ordine pubblico. Nonostante Cinta tornerà a esibirsi e otterrà successo, non avrà comunque la cifra necessaria per pagare la cauzione in grado di far scagionare la madre.