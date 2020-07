Una Vita, anticipazioni spagnole: la nascita di Moncho

Una Vita torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi, dei quali scopriamo tutti i dettagli attraverso le anticipazioni della soap opera spagnola

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti della fiction di Canale 5, Una Vita. Un ruolo rilevante nelle puntate future verrà ricoperto da Antonito, Lolita e il piccolo Moncho.

La coppia, infatti, metterà al mondo un tenero pargoletto, che sarà in salute e sarà una vera e propria gioia per tutti, famigliari e non. Il piccolo, però, avrà una particolarità che preoccuperà il padre, che dovrà trovare una soluzione per cambiare le cose…

La nascita di Moncho

Nei prossimi episodi di Una Vita, Ramon e Carmen non vorranno fare da testimoni alle nozze di Felipe, perché preferiranno stare accanto alla partoriente, così come Antonito. La situazione si complicherà ancora di più, quando nessun medico si mostrerà a disposizione nelle concitate ore del travaglio.

Jacinto assisterà Lolita e farà nascere il piccolo Moncho: sarà questo il diminutivo scelto dai genitori per il loro bambino, che, in realtà, si chiama come nonno Ramon. Il bambino sarà una gioia per la coppia e per tutta la famiglia Palacios.

La preoccupazione di Antonito

Moncho si legherà molto alle pecore di Jacinto: il piccolo, infatti, piangerà molto, ma riuscirà a tranquillizzarsi solo quando sentirà il verso delle pecore di Jacinto. Questo particolare agiterà molto i neo genitori del piccolo, che tenteranno in tutti i modi di trovare una soluzione alternativa per far cessare il pianto del piccolo.

Antonito si impegnerà per imparare a imitare il verso delle pecore e, per tale motivo, le prossime puntate di Una vita saranno contraddistinte da momenti a dir poco esilaranti. Jacinto, inoltre, consiglierà a nonno Ramon di travestirsi da pastore.

Per capire se lo stratagemma di Antonito funzionerà, non ci rimane che seguire la messa in onda delle nuove puntate della soap opera spagnola.