Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe ingannato da Genoveva

Una Vita torna ad appassionare i telespettatori italiani con una trama avvincente, che coinvolgerà, tra gli altri, anche Genoveva, Ursula, Felipe e Santiago

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle puntate di Una Vita, che ancora devono essere trasmesse su Canale 5 e che andranno in onda nei prossimi giorni di novembre in Spagna.

Il tentativo di fuga di Santiago

Santiago è intenzionato ad andare via da Acacias 38 assieme alla moglie. Per questo chiederà i soldi a Genoveva, richiesta che non sarà accettata dalla donna.

Nel frattempo, la nipote di Armando suggerirà a Camino di realizzare un ritratto di sua madre. Emilio, invece, deciderà di chiede in moglie Cinta: la richiesta di matrimonio verrà travisata dalla giovane Dominguez.

Rosina e Servente si ritroveranno a essere in competizione con i loro salotti culturali. Nel frattempo, la Salmeron sarà impegnata ad avanzare un’importante richiesta all’Alvarez Hermoso, quella di parlare con Mendez per fermare Cristobal, l’assassino dell’Alday.

Alla fine, Santiago, marito di Marcia, troverà probabilmente un modo per procurarsi i soldi necessari per fuggire da Acacias 38.

Felipe ingannato da Genoveva?

Nelle prossime puntate spagnole di Una Vita ci sarà spazio anche per il personaggio di Ursula, che cercherà di far capire a Felipe di essere stato ingannato dalla vedova di Samuel, Genoveva.

A quel punto Genoveva, Felipe e Mendez, decideranno di tendere una trappola a Ursula. La Dicenta rivelerà allora di non essere in affari con il diabolico Cristobal. Una rivelazione che scatenerà l’ira dell’avvocato, che giurerà di farla finire in prigione.

Dopo la trappola a Ursula, la vedova di Samuel sarà vista come una eroina da tutti vicini: sarà a quel punto che la donna si farà coraggio e chiederà al fidanzato di fare un figlio insieme.

Nel frattempo, Santiago, sempre alla ricerca di una via di fuga, rimarrà gravemente ferito, tanto che Marcia temerà il peggio.