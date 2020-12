Una Vita, anticipazioni al 2 gennaio: Felipe vuole ritrovare Marcia a ogni costo

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi avvincenti episodi di Una Vita, che andranno in onda come sempre su Canale 5.

Una Vita andrà in onda da lunedì 28 dicembre 2020 a sabato 2 gennaio 2021 con le nuove e attesissime puntate.

Il pubblico potrà finalmente assistere a importantissime novità che riguardano i suoi personaggi preferiti, come Felipe, Ursula e Genoveva.

Vi saranno vari colpi di scena, che i telespettatori non si aspettano e che potrebbero cambiare le sorti di alcuni protagonisti.

Anticipazioni Una Vita: la determinazione di Felipe

Nei prossimi appuntamenti di Una Vita, avrete modo di vedere che Felipe sarà intenzionato ad agire da solo per salvare Marcia.

L’uomo, infatti, ha scoperto che Mauro sta collaborando con Mendez e che quindi non può fare affidamento su di lui.

Nel frattempo, Servante non ha la minima intenzione di volare e per questo motivo induce Cesareo e Fabiana a escogitare una vendetta.

Infine, Rosina sprona Susana a prendere parte a un concorso di disegno.

Anticipazioni Una Vita: Emilio e Cinta finalmente insieme

Nei prossimi appuntamenti, il pubblico avrà modo di vedere che Genoveva costringerà Ursula a sputare il rospo su Marcia, dopo di che si mostrerà disponibile con Felipe.

Intanto Emilio pare voglia chiedere la mano di Cinta alla famiglia Dominguez, ma Bellita non si mostra affatto gioiosa all’eventualità che ciò accada.

Alla fine, però, l’uomo ottiene il benestare di quest’ultima e di José: la coppia, così, può uscire allo scoperto e vivere il suo amore alla luce del sole.

I due, però, continueranno a rimanere sotto la vigile osservazione di Arantxa.

Dopo, Servante farà finta di essersi ferito a un piede, per compromettere il volo in dirigibile. Cesareo, però, cercherà di escogitare un piano per smascherare l’imbroglio.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di Una Vita, non rimane che attendere la messa in onda dell’amatissima soap opera spagnola.