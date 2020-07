Una Vita, anticipazioni dal 19 al 25 luglio: tra indagini e minacce

Una Vita torna su Mediaset con nuovi episodi che cambieranno completamente la trama di una delle soap più amate d’Italia

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni delle prossime puntate, in onda dal 19 al 25 luglio 2020, della fiction Una Vita!

Felipe indaga su Genoveva

Nell’episodio che andrà in onda domenica, 19 luglio 2020, il pubblico vedrà come don Victoriano cerchi di sedurre Cinta. Sarà a quel punto che Emilio la salverà e troverà il coraggio di dirle cosa prova per lei.

Lunedì, 20 luglio, Felipe indagherà sul rapporto di Genoveva e Alfredo e, inoltre, rivelerà alla donna di essere a conoscenza dell’esistenza di Cristobal.

Martedì, 21 luglio, Antonito non vorrà saperne di arruolarsi e il suo nervosismo lo condurrà a scontrarsi con Ramon. Spinto dalla disperazione, farà lo sciopero della fame.

Nella puntata di mercoledì, 22 luglio 2020, Felipe si confiderà con Liberto e nutrirà dei forti sospetti sia Genoveva che sul suo nuovo marito. L’uomo ha paura che tutti siano in serio pericolo. Inviterà l’amico a essere prudente e a ragionare con lui su come tenere d’occhio Genoveva e Alfredo Bryce.

Le minacce di Alfredo Bryce

Nella puntata in onda giovedì, 23 luglio, il personaggio di Jose riceverà un telegramma preoccupante. Osvaldo gli farà sapere che i suoi problemi economici continuano ad attanagliarlo.

Nell’episodio di venerdì, 24 luglio, invece, le vicine di Acacias si sentiranno terribilmente in colpa di ciò che è successo a Samuel. Decideranno, così, di recarsi per l’ennesima volta da Genoveva per chiederle perdono. Nel frattempo, Alfredo Bryce minaccerà Genoveva e la costringerà a rispettare il loro patto.

Infine, nella puntata di Una Vita che i telespettatori avranno modo di vedere sabato, 25 luglio 2020, Carmen verrà a sapere che l’ispettore dell’esercito ha intenzione di arrestare Antonito. L’ispettore vuole tendergli una trappola, ma Carmen è intenzionata a fare qualsiasi cosa pur di salvarlo.