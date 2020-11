Per avere al proprio fianco un uomo dalla forte tempra, occorre avere degli standard alti, mai accontentarsi o giocare al ribasso. Gli uomini senza attributi si evitano facendo chiarezza e stabilendo per sé standard elevati e rispettandoli fedelmente.

Quando si tratta di una relazione di coppia, Elisabetta Gregoraci cerca un uomo tenace e con personalità da vendere. Ma quali caratteristiche dovrebbe avere il cosiddetto vero uomo di Miss Gregoraci?

Mercoledì pomeriggio la showgirl calabrese ha avuto uno scontro verbale impetuoso con Selvaggia Roma. Una discussione animata che ha coinvolto anche Pierpaolo Petrelli. L’ex velino di Striscia La Notizia è reo di non aver preso le difese di Elisabetta e di non aver tutelato la loro “amicizia speciale”.

Sebbene Pierpaolo abbia cercato a suo modo di difendere il loro rapporto, Elisabetta ha avuto ugualmente da ridire. Attraverso un lungo sfogo con i suoi coinquilini, la showgirl ha dato la stura a tutta la sua ira:

“Pier ha sbagliato e basta… Mi sono rotta. Vi rendete conto che non mi ha difesa? (…) Anche in puntata non lo sento mai dire nulla e lui si giustifica ‘È che non ho sentito, non ci sono arrivato, scusa’. Io sono stata con Briatore che ha due cose sotto enormi così! A me gli uomini senza attributi non piacciono!”