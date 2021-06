Un posto al sole, anticipazioni al 18 Giugno: ”Marina smaschera Lara”

Tanti nodi verranno al pettine nell’arco delle prossime puntate di Un Posto al Sole. Ecco le trame dal 14 al 18 Giugno.

Si fa sempre più fitta trama della celebre soap di Rai 3, tra colpi di scena ed eventi che cambieranno per sempre le vite degli amatissimi personaggi.

Sempre puntuali alle ore 20:45, siete pronti a scoprire cosa accadrà nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 14 Giugno a venerdì 18 Luglio? Ecco tutti gli spoiler.

Puntata del 14 Giugno: ”Pietro ricorre ad un gesto estremo”

Pietro scoprirà il doppio gioco messo in piedi da Lara, così l’uomo deciderà di compiere un ”gesto estremo”.

Nel frattempo con grande gioia Filippo e Serena, apprendono il sesso del nascituro in arrivo, mentre Silvia diventa sempre più consapevole dei sentimenti che prova nei confronti di Giancarlo, una consapevolezza che sta iniziando a destabilizzarla.

Puntata del 15 giugno: ”Speranza darà una nuova possibilità a Samuel?”

Roberto inizierà ad avere il sentore che il silenzio di Lara nasconda in verità qualcosa di losco. Speranza, prenderà finalmente una decisione sul suo rapporto con Samuel, decidendo di voler dare lui una chance.

Infine Mariella si sentirà sempre più insoddisfatta e frustrata sul suo rapporto con Guido. Cosa farà Mariella in proposito?

Puntata del 16 giugno: ”Un brutto risveglio per Alberto”

Anche Marina avvertirà negli atteggiamenti di Lara un fare piuttosto sospetto. Non saranno certo le parole di Roberto a farle cambiare idea.

Nel frattempo Alberto vivrà attimi difficili caratterizzati da una fortissima tensione, e delusione. Costretto a guardare in faccia la realtà, si renderà conto di non poter sperare in quel futuro che aveva sempre desiderato di raggiungere.

Puntata del 17 giugno: ”La nuova arma di Renato”

Lara si avvicinerà a Roberto, chiedendogli caldamente che le vengano consegnargli il computer il quale contiene tutte le prove necessarie per ricattare il magnate russo, ciò nonostante la Giordano continuerà a non fidarsi di Marina.

Continua senza sosta la guerra tra Raffaele e il drone di Renato, il quale sfoggerà una nuova e pericolosa arma.

Puntata del 18 giugno: ”Marina smaschera Lara”

Le perplessità di Marina si scopriranno non essere del tutto infondate, la donna scoprirà il doppio gioco di Lara, la quale non si arrenderà nel conquistare la fiducia di Roberto.

Clara si confronterà con Alberto, nel quale rivedrà un uomo consapevole della situazione che egli stesso sta attraversando. Infine, Raffaele alimenterà la faida nel palazzo mostrando di essere capace di qualsiasi cosa pur di sfuggire al drone di Renato.