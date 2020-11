Un Posto al Sole, spoiler di dicembre: Franco parte per la Nuova Zelanda?

Diamo una sbirciatina agli spoiler di dicembre di Un Posto al Sole con una notizia che lascia i fan della soap senza parole.

Sono tantissime le anticipazioni di dicembre di Un Posto al Sole con nuovi colpi di scena e qualche decisione importante.

Ilaria attacca Rossella

A Palazzo Palladini non si può mai stare tranquilli, infatti sembra proprio che Clara dopo il parto cerchera di fare ogni tipo di pressione su Alberto che però non cederà il suo passo. Anzi, l’uomo verrà corteggiato dalla sua datrice di lavoro e sicuramente si creerà qualcosa di molto interessante nel prossimo futuro.

Ma la passione travolgerà anche Cinzia e Cotugno e Massaro verrà a conoscenza di questo tradimento, restando sconcertato dopo aver scoperto l’identità della amante.

Rossella si rifiugerà tra le braccia di Patrizio dopo aver ritrovato una intesa e i loro sentimenti, che forse non sono mai stati messi da parte. Ilaria farà di tutto per ostacolare la relazione nonchè la presentazione della tesi di Rossella, tanto da accusarla di essere raccomandata.

Focus anche su Niko che sembra oramai caduto nel baratro, mentendo a tutti i suoi familiari e ledendo il suo rapporto con il figlio Jimmy: Renato farà una promessa a Bianca che però potrebbe compromettere tutta al situazione.

Franco pronto a lasciare Napoli per la Nuova Zelanda?

Come leggiamo in Blasting News, ci sono delle anticipazioni di dicembre che lasceranno i fan di stucco. Franco verrà a sapere che la madre deve essere operata al cuore e lui non ci penserà due volte a lasciare Napoli per raggiungerla in Nuova Zelanda: Angela decide di partire con lui ma non ci sono ancora i dettagli chiari di una faccenda che, sicuramente, farà discutere.

Non manca uno spazio per Marina e Fabrizio, stanchi di combattere contro tutti e quasi pronti alla resa.