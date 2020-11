Un Posto al Sole, spoiler al 20 novembre: ritorno di fiamma per Patrizio?

Tantissime nuove anticipazioni di Un Posto al Sole sino al 20 novembre, con un ritorno di fiamma che riguarda il nostro enigmatico Patrizio.

Un Posto al Sole è sempre ricco di molti avvenimenti e per questo gli spoiler sino al 20 novembre ci portano dentro la vita sentimentale di Patrizio (e non solo!).

Ritorno di fiamma per Patrizio?

Nelle prossime puntate della soap napoletana ci sarà ampio spazio per le vicende di Rossella e Ilaria con il nuovo professore. Non ci sono ancora anticipazioni su cosa potrebbe accadere, ma siamo certi che non mancheranno i colpi di scena.

Nonostante questo sembra che nelle prossime puntate la figlia di Silvia e Michele avrà un riavvicinamento con il giovane Patrizio Giordano, dopo un periodo di forte crisi.

Patrizio farà di tutto per riconquistare il cuore di Rosella anche se la situazione risulterà essere molto difficile e non sarà immediata la reazione della giovane universitaria. I due ragazzi, secondo le anticipazioni, si troveranno dinanzi ad una “finestra” dove i loro sentimenti saranno i protagonisti.

Ci sarà un avvenimento che farà riavvicinare i due giovani innamorati, ma per ora sembra che nessuno sappia i dettagli.

La situazione con Ilaria

Gli spoiler indicano inoltre che Patrizio verrà consigliato dagli amici Alex e Vittorio di tornare proprio insieme a Rossella e che i loro sentimenti non sono mai stati spazzati via.

Il giovane chef incontrerà anche Ilaria e avrà un chiarimento molto duro: nelle puntate precedenti la simpatia tra i due ha scatenato in Rosella una gelosia improvvisa e inattesa.

Focusa anche sui genitori di Rossella, il cui rapporto sembra essere incrinato per sempre. Proprio nei prossimi giorni i due coniugi verranno convocati in commissariato e le notizie che riceveranno non saranno per nulla positive: riusciranno a superare questo momento? E qual è il terribile segreto che nasconde Silvia?