Vediamo insieme quando e in che modo riprenderà Un posto sole, dopo la pausa a causa del Coronavirus!

La sospensione di Un posto al sole

L’amatissima soap opera italiana di Un posto al sole riparte dopo l’arresto subito a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Lo stop imposto dall’alto ha impedito agli attori e allo staff anche di recarsi sul set.

Per tale ragione, si sono dovute interrompere non solo le trasmissioni, ma anche le riprese, che, si è saputo, siano appena ripartite. A dare l’annuncio, per la gioia dei fan, è stata la produzione, attraverso un post su Facebook.

Il ritorno della soap opera

Un posto al sole sta ritornando! Le riprese in esterni verranno girate, intanto, nel celebre Palazzo Palladini, luogo iconico della serie dove si intrecciano le vicende dei protagonisti, dopo di che si passerà agli interni, presso il CPTV di Napoli.

Il pubblico non vedrà baci né abbracci e, nel caso in cui si vedessero scene in vicinanza, si tratterebbe unicamente di un escamotage della regia. Queste le misure cautelative che la produzione della soap deve assolutamente rispettare.

Inoltre, ogni attore avrà il suo camerino fisso, indosserà mascherine e guanti e si dovrà preparare in modo autonomo in quanto sia il trucco che il parrucco sono sospesi.

Quando tornerà in onda

Il ritorno in onda di Un posto al sole è previsto, con le nuove puntate, per la metà di luglio 2020.

La soap riprenderà le varie storyline, tra cui quella di Serena e Filippo nella loro nuova vita dopo il divorzio, di Marina Giordano, che è riuscita a scampare al tentativo di omicidio grazie a Roberto Ferri, e del magistrato Nicotera, impegnato nelle indagini sul clan Tregara.