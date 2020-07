Un posto al sole torna con nuove e imperdibili puntate in onda su Rai 3, scopriamo tutte le anticipazioni sui prossimi episodi trasmessi

Il ritorno di Un posto al sole

Il pubblico di Rai 3 non sta nella pelle per il ritorno di Un posto al sole, che andrà prossimamente in onda con nuovi episodi. In base ad alcune indiscrezioni, la soap opera dovrebbe fare ritorno su Rai 3 lunedì 13 oppure 20 luglio.

Di recente, infatti, la produzione ha stabilito la riapertura dei set, ma solo grazie all’applicazione di rigidissimi protocolli di sicurezza.

Tutto lo staff, infatti, deve essere tutelato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In questo contesto si inseriscono alcune foto, realizzate da TV Sorrisi e Canzoni, che mostrano come gli attori si stiano adeguando alle norme attuali.

Sul set non sono previsti baci ed effusioni tra i personaggi, tuttavia si è dovuto ricorrere ad alcuni escamotage per rendere credibili delle scene. In particolare, Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri) ha rivelato un simpatico aneddoto riguardante un bacio tra lui e Nina Soldano (Marina Giordano).

Gli spoiler sul bacio

L’interprete del personaggio di Roberto Ferri ha raccontato nel dettaglio le difficoltà riscontrate per la realizzazione della scena del bacio tra lui e Marina Giordano.

Inizialmente l’idea dei registi era quella di mettere uno dei due attori di spalle alla telecamera, in modo da dare l’illusione al pubblico a casa che i due personaggi si stessero baciando.

Successivamente, però, si è deciso di optare per un’altra possibilità. Si è chiesto ai due attori di calarsi in una scena molto intensa, ricca di sguardi, simile a quelle tipiche del cinema muto.

I due attori faranno intuire ai fan di Un posto al sole che stiano per baciarsi, senza però mostrare apertamente l’epilogo romantico tra Ferri e Marina.