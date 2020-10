Un Posto al Sole, nuovi spoiler: la pericolosa amicizia tra Leonardo e Niko

Nasce una nuova amicizia pericolosa in Un Posto al Sole che porterà ad un effetto domino inaspettato.

Non si può mai stare tranquilli e gli spoiler di Un Posto al Sole ci portano ad una amicizia molto pericolosa.

La nuova amicizia tra Leonardo e Niko

La situazione è completamente precipitata. Da una parte abbiamo Leonardo in preda alle sue crisi per il riavvicinamento di Serena a Filippo e per tutte le brutte notizie di questo periodo. Dall’altra c’è Niko che invece è completamente allo sbando dopo il suo matrimonio fallito ancora prima di iniziare.

Questi fattori porteranno ad una amicizia molto pericolosa. Le uscite notturne di Niko lo condurranno a bere sempre di più e a stringere una profonda amicizia con Leonardo che berrà insieme a lui. Una alleanza non rassicurante, contando il fatto che quest’ultimo ha avuto un passato legato alle droghe e che potrebbe portare Niko a fondo con sé.

La decisione di Niko e l’ira di Renato

Nelle prossime puntate della soap napoletana ci saranno molte occasioni per vedere Niko nuovamente protagonista. Susanna farà di tutto per sollevargli il morale mentre la famiglia non lo lascerà un attimo, per fargli ritrovare la strada giusta.

Ma il piccolo Poggi non è intenzionato a negoziare e – da quello che fanno capire gli spoiler – la sua rabbia sarà talmente alimentata da decidere anche di lasciare lo studio legale, pur di non avere altri legami con la sua ex Susanna.

Una scelta che manderà Renato su tutte le furie, preoccupato per il figlio e per la sua carriera da avvocato. Ma il ragazzo non ha più intenzione – a quanto sembra – di voler stare vicino a quella ragazza che gli ha spezzato il cuore in pochi secondi.

Renato prenderà la situazione in mano e cercherà di far ragionare il figlio sul futuro, cercando di andare avanti e continuare la sua strada verso il successo. Le cose si metteranno a posto?