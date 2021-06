Un Posto al Sole, Nina Soldano dopo il ritorno emerge l'inaspettato retroscena: ''Non ho potuto farlo!''

Dopo il suo sospirato ritorno, l’attrice che dal 2003 interpreta Marina Giordano, ha rivelato un inaspettato retroscena: ”Non ho potuto dire nulla”.

Lo scorso gennaio, il fedelissimo pubblico di Un Posto al Sole, è stato sconvolto dall’ addio da parte di Nina Soldano alias Marina Giordano dal Cast dell’amatissima soap di Rai 3.

Con grande gioia, però lo stesso pubblico, lo scorso 25 Maggio è rimasta senza fiato nel rivedere Marina, ritornata a Napoli per soccorrere Ferri.

Di recente l’attrice di UPAS, ha concesso una lunga intervista al settimanale Vero al quale otre a parlare dei suoi progetti futuri, ha rivelato un’inaspettato retroscena risalente a qualche mese fa e relativo al suo ”addio” momentaneo alla soap. Ecco che cosa ha rivelato ai suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Nina Soldano, il retroscena: ”E’ stato travisato”

L’iconico volto della soap ha parlato alla nota rivista, del post da lei pubblicato lo scorso Gennaio, in cui ha annunciato che Marina sarebbe uscita di scena, non sapendo se in un futuro sarebbe o meno ritornata.

”Il post che avevo scritto a gennaio sul web è stato travisato” ha rivelato Nina Soldano la quale in quel famigerato post di ”addio” aveva scritto che l’uscita di scena di Marina non era stata dipesa dalla sua ”volontà” bensì da una ”scelta editoriale”:

”Io sapevo già che si trattava di un abbandono momentaneo ma non potevo dirlo per contratto”

ha rivelato ai lettori di Vero.

Nina Soldano confessa: ”Erano tutti amareggiati e delusi”

Il racconto della Dark Lady di Un Posto al Sole, è proseguito rivelando quanto accaduto subito dopo l’uscita della terribile notizia non solo per i fan, ma anche per i colleghi e la troupe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Soldano (@nina_soldano)

Ecco cosa ha rivelato in merito:

“Ho ricevuto tantissime telefonate dai colleghi e dalla troupe, mi dicevano che il set sembrava vuoto senza di me”

ha raccontato l’attrice, e ancora:

”Sono stata sommersa da abbracci virtuali e da molto calore. Erano tutti delusi ed amareggiati dall’uscita di scena di Marina”

ha concluso sull’argomento, e rivelando altresì che quanto alla sua carriera professionale, starebbe valutando un nuovo ”progetto cinematografico” il quale si concretizzerà a breve, ad Agosto. Di cosa si tratta? Staremo a vedere.