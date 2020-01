Un Posto al Sole, svelato il vero volto di Marcello Sermonti: anticipazioni al 31 gennaio

Un Posto al Sole torna con nuovi episodi che rivelano importanti novità, come la scoperta del vero volto di Marcello Sermonti

Vediamo insieme le ultime novità di Un posto al sole, ogni giorno su Rai3 con nuove puntate, che questa volta lasceranno ampio spazio ai personaggi di Giulia e Marcello.

Giulia vittima di Marcello

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il personaggio di Giulia è sempre più in balia di Marcello.

La donna, infatti, è caduta nella sua furba trappola senza rendersene conto e sarà pronta ad aiutarlo. Sembra chiaro che Marcello sia un “manipolatore seriale” di donne, che agisce con il fine di guadagnarci a livello economico.

Riuscirà Giulia Poggi a scoprire come stanno le cose prima che sia troppo tardi?

Il vero volto di Marcello

Un posto al sole ha un’incredibile novità in serbo per gli spettatori. Dopo tante settimane in cui Marcello, la conoscenza virtuale di Giulia (personaggio interpretato da Marina Tagliaferri), è stato solo una voce, ora si conoscerà il vero volto.

Non solo si vedrà dal vivo il personaggio di Marcello, ma sarà chiara la sua reale identità, che non corrisponde affatto a quella che la signora Poggi conosce.

Giulia è l’ennesima vittima di una truffa romantica ben congegnata e che vedremo arrivare all’apice proprio nelle prossime settimane.

L’uomo non solo ha celato le sue reali intenzioni, ma anche il suo vero aspetto, utilizzando, per i suoi profili social, delle foto corrispondenti a qualcun altro.

Nell’attesa di incontrare il vero Marcello, sveliamo che l’attore che lo impersonerà nella soap opera sarà Fabio Cocifoglia, la guest star nuova nel cast.

Si tratta di un regista, un drammaturgo, un attore, uno scrittore e un formatore, che sarà per qualche tempo al centro della scena con il suo losco personaggio.