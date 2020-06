Un posto al sole, il ritorno della soap napoletana: l’indiscrezione

Quando ritorna Un posto al sole? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative a una delle fiction italiane più amate della televisione

Vediamo insieme quando ripartiranno le riprese di Un posto al sole e quando verranno finalmente trasmesse le nuove puntate su Rai 3!

L’indiscrezione dell’attore

L’emergenza sanitaria italiana ha costretto alla sospensione di molte produzioni. Tra queste, compare anche Un posto al sole, che ha dovuto arrestarsi e mandare in onda soltanto delle repliche. Adesso, invece, pare che qualcosa si stia muovendo.

I fan ben sperano per il mese di luglio, ma le indiscrezioni che circolano online vanno prese con le pinze ed estrema cautela. L’attore Germano Bellavia, interprete di Guido Del Bue, ha da poco dichiarato che la soap opera di Rai 3 riprenderà a breve.

Tuttavia, l’attore ha preferito non sbilanciarsi troppo sulla data. Sul post, che l’attore ha pubblicato sul suo profilo Facebook, si vede l’uomo mentre indossa la mascherina di Un posto al sole, con il pollice in su e la didascalia “Ci sarà”.

Ci sarà 🌞🌹💙🤙✊🏿 Pubblicato da Germano Bellavia su Domenica 31 maggio 2020

Quando ripartirà Un posto al sole

Molti fan hanno immediatamente commentato il post dell’interprete di Del Bue, dando per scontato che si stesse riferendo alla fiction e stesse annunciando il ritorno della soap opera.

L’attore, però, non ha mai avvalorato tale ipotesi, ma non l’ha neppure smentita. Al commento di un fan che gli chiede del ritorno della soap, Bellavia ha risposto “A luglio”.

Non è chiaro se, però, l’attore si riferisse al ritorno sul set con le riprese o direttamente alla rimessa in onda su Rai 3 delle nuove puntate della soap opera.

Se luglio fosse il mese di inizio delle riprese, significherebbe che Un posto al sole non potrà tornare prima di settembre 2020. Se, invece, la messa in onda partisse a luglio, vorrebbe dire che le riprese sono già in corso. Non rimane che attendere i prossimi giorni per avere maggiori informazioni!