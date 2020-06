Un posto al sole, i nuovi episodi: data di inizio e novità

Un posto al sole tornerà su Rai 3 con i nuovi episodi della fiction italiana di successo, scopriamo quando il pubblico potrà rivederla in televisione

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi al ritorno di Un posto al sole!

Quando ritorna Un posto al sole

In base alle ultime indiscrezioni, pare che Un posto al sole ritornerà presto e che il pubblico della soap opera italiana dovrà attendere meno di quanto inizialmente previsto!

In base a quanto trapela sul web, la fuga di notizie proverrebbe da un membro della produzione, in particolare dalla Social Media Manager. La figura in questione, nel corso di un live Instagram, avrebbe confermato che la soap opera ritornerà da luglio!

“Metà luglio, ci siamo quasi, ce la faremo, torneremo senza interruzioni, perché essendoci fermati per tanto tempo, si andrà in onda anche nelle due settimane estive”.

Pare, quindi, che la soap tornerà a metà luglio e non si fermerà, come di consueto, per la solita pausa estiva di agosto. Per scoprire ulteriori dettagli relativi alle nuove puntate della fiction, non ci resta altro che aspettare ancora qualche settimana in attesa anche di avere una conferma ufficiale anche dai palinsesti.

Che fine hanno fatto gli attori?

Mentre Un posto al sole è in pausa e su Rai 3 vanno in onda le repliche televisive, cosa staranno facendo i membri del cast della soap opera di successo?

Michelangelo Tommaso, che nella fiction interpreta Filippo, ha da poco compiuto gli anni. Ha spento 40 candeline e ha voluto condividere questa tappa importante della sua vita sia con i familiari che con i fan che lo hanno sempre sostenuto.

Per questo, ha lanciato un’iniziativa benefica e ha chiesto al suo pubblico di contribuire donando alla Lega del filo d’oro onlus, che si occupa dei bambini sordociechi, che hanno bisogno di grande sostegno.