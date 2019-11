Un Posto al Sole, Raffaele ‘volta’ le spalle a Diego: anticipazioni al 29 novembre

Un Posto al Sole dedica ancora una volta spazio al personaggio di Diego e alla sua ricerca del reale colpevole dell’incidente causato ad Aldo

Scopriamo insieme alcuni dettagli sulle anticipazioni di Un posto al sole, relativi alle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 25 al 29 novembre 2019.

Un’opportunità per Diego

Diego ha finalmente riabbracciato la sua famiglia, dopo essere uscito dal carcere. Ora non è più tra gli indiziati per il tentato omicidio dell’avvocato Aldo Leone.

Nonostante ciò, Diego non sembra proprio trovare pace. Il ragazzo, infatti, si ostinerà a cercare la verità a ogni costo, contrariamente a quanto consigliatogli dai suoi famigliari, che li spingono ad andare avanti e a dimenticare quanto accaduto quella maledetta sera.

Grazie all’aiuto di Patrizio (personaggio interpretato da Lorenzo Sarcinelli), Diego inizierà a rimettere assieme i cocci della sua vita e troverà anche un nuovo lavoro. La nuova attività di Diego desterà preoccupazione nel padre Raffaele (personaggio interpretato da Patrizio Rispo): non è ancora chiaro in cosa consisterà nel dettaglio, ma sappiamo sia legata al supporto del fratello minore.

Riaffiorano i ricordi del Giordano

Le questioni lavorative passeranno presto in secondo piano; Diego, infatti, sarà convinto di aver scoperto l’identità del vero colpevole del tentativo di omicidio ai danni di Aldo Leone e farà di tutto per far venire a galla la verità.

Il padre Raffaele e Niko (personaggio interpretato da Luca Turco) saranno sinceramente preoccupati per le sorti del ragazzo e combattuti all’idea di seguire quelli che sembrano essere più deliri che ricordi di quella tragica sera.

A questo punto, Diego improvvisamente prenderà una decisione che sconvolgerà tutti e si ritroverà a meditare su una proposta ricevuta. Non si sa ancora quanto questi due eventi siano collegati all’incidente, ma sembra palese che il momento della verità si stia ormai avvicinando.