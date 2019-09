Un Posto al Sole, curiosità: ecco chi sarà la nuova protagonista al fianco di Luca Capuano

Le curiosità di Un Posto al Sole non mancano mai e proprio in questi giorni il bel Luca Capuano ci ha fatto scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate

Tantissime le curiosità di Un Posto al Sole e una new entry è pronta a mettere tutto in disordine, soprattutto nella vita di Luca Capuano.

Che fine ha fatto Aldo Leone?

Aldo Leone, un figura affascinante arrivato a Napoli per mettere un po’ di disturbo nelle questioni di coppia e non solo. Amante di Beatrice è colui che ha portato Diego quasi alla “pazzia” per gelosia.

Beatrice ha scelto il bell’avvocato, ma dopo che si sono lasciati ha quasi implorato Niko di poter essere ripresa al loro studio. Nelle prossime puntate Beatrice avrà nuovamente un incontro con l’avvocato e Diego spierà loro.

Non si hanno ancora dei dettagli certi, ma si vocifera che il personaggio di Luca Capuano potrebbe andare in coma – per motivazioni ancora da accertare. Sarà Diego per gelosia o un incidente improvviso.

Per questa questione dovremo attendere ancora qualche giorno.

La new entry della soap napoletana

Luca Capuano attraverso le sue stories ha voluto dare un indizio che ha lasciato i fan senza parole. Sembra infatti che arriverà una donna misteriosa e lui ha mostrato il volto senza dare alcuna indicazione in merito.

Gli utenti si sono scatenati con un toto scommesse e nella maggior parte dei casi credono che possa essere la moglie, tanto citata ma mai fatta vedere sino ad oggi.

Un volto non molto conosciuto e nessuna parola su quando arriva e quale sia il ruolo che ricopre. Avendolo mostrato in una delle stories avrà sicuramente un ruolo molto importante nella vita dell’avvocato. Non ci resta che aspettare cosa succederà e cosa questa donna farà all’interno della soap più amata d’Italia.