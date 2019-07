Un Posto al Sole, anticipazioni sino al 2 agosto: il ritorno di Manlio

E’ proprio vero che Un Posto al Sole non va in vacanza ed entriamo proprio nel vivo della soap. Siamo pronti a scoprire qualche anticipazione?

Tutti i protagonisti di Un Posto al Sole sono pronti per farci vivere un Agosto indimenticabile e anche il ritorno di Manlio non sarà da meno.

Il rapporto tra Raffaele e Arturo

Dopo che Marina sta facendo di tutto per salvare suo padre Arturo, Raffaele ritrova l’uomo e cerca di instaurare quel rapporto interrotto tantissimi anni fa.

Non è facile come situazione e lo stesso Avvocato Leone evidenzia di non sapere se sarà in grado o meno di riportare il buon nome dell’uomo in auge nonostante il grande impegno di Marina Giordano.

Nel frattempo Serena si scaglia contro il marito Filippo e decide di dirgli cosa pensa, al fine che lui possa plasmare il carattere ed essere più propositivo. Nello stesso tempo si trova a dover affrontare una situazione scomoda durante una gita di Cinesi che potrebbe trasformarsi in un vero disastro.

Il ritorno di Manlio

Ma queste puntate saranno anche ricche per il ritorno di Manlio per il processo in Tribunale. Questo metterà la moglie e la figlia in una situazione di sconforto totale e si troveranno a non saper come reagire dinanzi a tutto questo.

Ma le persone coinvolte saranno tante, come Giulia e Franco usciti indenni da una situazione molto pericolosa dove hanno quasi perso la vita. Saranno puntate difficili, pieni di ricordi e risentimento con un effetto domino devastante sulle prossime puntate.