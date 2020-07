Un posto al sole anticipazioni, Serena e Filippo: la fiamma si riaccende

Un posto al sole torna su Rai 3 con nuovi e imperdibili episodi che trascineranno ancora una volta il pubblico dell’iconica soap opera

Vediamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 3 al 7 agosto 2020!

Un posto al sole – Anticipazioni

Guido e Mariella sconvolti

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il pubblico avrà modo di assistere ai ripensamenti di Niko. Il giovane si renderà conto di come Susanna non sia pronta per compiere il grande passo che stavano pianificando insieme.

Nel frattempo, Guido e Mariella pronunceranno il tanto atteso “sì” e arriverà per loro il momento di trascorrere in intimità la prima notte insieme.

La coppia di neo sposi, però, si ritroverà a far fronte a un imprevisto: una visita del tutto inaspettata, infatti, sconvolgerà il loro piano d’amore: si tratta di Sergio Massaro.

Scontri tra Franco e Giulia

In uno dei prossimi appuntamenti con la storica soap opera di Rai 3, il personaggio di Franco si metterà in guai seri. L’uomo, infatti, finirà per cancellare una puntata del programma preferito di Giulia, facendola infuriare.

Una volta scoperto i misfatto, la donna non la prenderà affatto bene. In questo modo, però, dimostrerà che Franco aveva ragione nel dire che la donna fosse totalmente dipendente dagli show spazzatura. Un clima di astio e rancore tra i due avrà difficoltà ad affievolirsi.

Serena e Filippo di nuovo insieme?

Gli occhi dei prossimi appuntamenti della fiction saranno puntati anche su una delle coppie più apprezzate: si tratta di Filippo e di Serena.

La crisi tra i due va avanti da tempo e sembra non voglia affatto placarsi. Serena e Filippo hanno infatti preso la decisione di separarsi e di andare avanti ognuno per la propria strada.

Nelle prossime puntate, però, ai due peserà molto rimanere distanti. Pare proprio che si stia aprendo uno spiraglio per i fan della coppia!