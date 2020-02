Un Posto al Sole, Andrea Pergolesi muore oppure si trasferisce? Tutti i possibili scenari

Un posto al sole torna in onda su Rai3 con imperdibili episodi che lasceranno spazio ad Andrea, preparando i telespettatori a dire addio al personaggio

Scopriamo tutte le teorie del fan di Un posto al sole, relative all’imminente addio del personaggio di Andrea, interpretato da Davide Devenuto.

L’addio di Davide Devenuto

Nel corso dei prossimi appuntamenti di Un posto al sole, i telespettatori dovranno iniziare ad abituarsi all’idea dell’addio dell’attore Davide Devenuto.

L’interprete del personaggio di Andrea, infatti, ha deciso di abbandonare la soap opera italiana dopo ben 16 anni, per dedicarsi ad altri progetti e alla sua famiglia.

Nonostante i telespettatori abbiano compreso e accettato la scelta dell’attore, hanno difficoltà a immaginare il modo in cui il personaggio di Andrea lascerà la soap opera.

Tra l’altro, questo attuale sembrerebbe essere un momento positivo per il personaggio, che ha appena adottato un bambino dalla Nuova Zelanda assieme alla moglie.

Le teorie dei fan

I fan della soap hanno diffuso sul web numerose teorie – come evindenzia anche Blasting News – relative al pretesto grazie a cui Andrea abbandonerà Un posto al sole.

Una prima teoria vedrebbe Andrea vittima di un incidente aereo. Una vera e propria tragedia, che sconvolgerebbe le vite di tutti. Accreditata anche la teoria dell’incidente d’auto, sempre sulla stessa scia della precedente.

Un’altra teoria dalla conclusione straziante è quella della malattia terminale che avrebbe colpito Andrea e che lo avrebbe anch’essa portato alla morte.

Probabile è, inoltre, che Andrea e Arianna si separino e che l’uomo vada via per la sua strada, uscendo dalle scene della soap opera. Secondo alcuni telespettatori, l’uomo potrebbe addirittura decidere di rimanere per sempre a Londra in compagnia di Elena.

Un’altra eventualità è che Andrea continui a vivere a Londra come una presenza perennemente off screen, mentre Arianna resta a Napoli a crescere il bambino di entrambi.

Per scoprire cosa accadrà davvero, però, non ci resta che seguire le prossime puntate di Un posto al sole!