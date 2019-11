Un Posto al Sole, “Aldo fa una proposta ‘indecente’ a Diego”: anticipazioni al 6 dicembre

Un Posto al Sole torna a concentrarsi sull’incidente di Aldo Leone, che sembra stare condizionando, in maniera diversa, le vite di Diego e di Jacopo

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 2 al 6 dicembre 2019: si farà luce sull’incidente di Aldo Leone?

La denuncia di Carla

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Carla si ritroverà in serie difficoltà dopo aver perso il posto di lavoro.

La donna, infatti, non ha voluto concedersi alle avances piccanti di Cipriani, e per questo motivo verrà licenziata. Angela e Giulia consiglieranno a Carla di denunciare tutto alla polizia. Quale sarà la decisione di Clara? Si farà coraggio e andrà a denunciare Cipriani?

La proposta di Aldo a Diego

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 dicembre, gli occhi saranno, ancora una volta, puntati sul Diego e sulle sue indagini per l’individuazione del reale responsabile dell’incidente ai danni dell’avvocato Aldo Leone.

In base alle anticipazioni delle soap opera in onda tutti i giorni su Rai 3, sappiamo che il figlio di Raffaele arriverà a una conclusione per lui certa: secondo l’uomo, infatti, il responsabile di quanto accaduto è Jacopo, il figlio dell’avvocato Leone.

Quest’ultimo, consapevole che ad investirlo sia stato proprio suo figlio, deciderà di proteggere il giovane, avanzando a Diego una proposta a dir poco invitante per Diego. L’avvocato è deciso a custodire il figlio a qualsiasi costo, e per questo metterà alle strette il figlio di Raffaele, dandogli pochissimo tempo per accettare la proposta in questione.

Nel frattempo, Renato apparirà sempre più solo e demotivato dopo la rottura con Nadia, che lo ha provato molto. Proprio per questo motivo, nei prossimi episodi della soap in onda fino al 6 dicembre, Raffaele cercherà qualsiasi soluzione per spronarlo, in modo da tirargli su il morale.