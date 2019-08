Un Posto al Sole, anticipazioni 6 agosto: Serena “ferisce” Filippo

Un Posto al Sole sta per andare in vacanza e questa settimana sarà ricca di tantissimi colpi di scena. Cosa accadrà ai protagonisti di Palazzo Palladini?

Cosa ci sarà da scoprire in queste ultime e nuove puntate di Un Posto al Sole? Tutto è pronto per lasciarci con il fiato sospeso a quanto pare!

La vendetta di Alberto Palladini

Marina oramai ha trovato la pace con suo padre Arturo e sta facendo di tutto per reintegrare il suo nome, grazie all’avvocato Leone che gli sta dando un grande aiuto.

Quello che non ha calcolato è la feroce insistenza e curiosità da parte di Alberto Palladini, che vuole sapere a tutti i costi chi sia in realtà il giardiniere che si è insediato in casa della manager.

Grazie ad un escamotage scopre la verità e decide di usarla a suo favore, minacciando Marina e prensentandosi a casa sua senza alcun invito. Secondo gli spoiler, la Giordano verrà messa dinanzi ad una scelta non facile.

Scelta difficile anche per Vittorio che sembra pronto a prendere una decisione dicendo tutta la verità ad Alex, nonostante la ragazza sia alle prese con la sorella direttamente alla terrazza.

Una situazione difficile dalla quale Vittorio non riesce proprio a tirarsi fuori.

Serena ferisce suo marito Filippo

Serena cerca di non pensare al bacio con Leonardo, nonostante la grande affinità e tensione che oramai è palese ogni ora del giorno.

Filippo non sospetta nulla, ma una proposta inaspettata farà andare su tutte le furie la moglie che opterà per qualcosa di diverso dal solito – tanto da ferirlo e farlo sospettare ora più che mai.