Scopriamo insieme chi saranno i 5 personaggi che potrebbero uscire di scena dalla soap e le anticipazioni delle prossime puntate.

Approfondiamo insieme le trame delle prossime puntate di Un posto al sole!

Anticipazioni Un posto al sole: Serena e Filippo in crisi

Nelle puntate di Un posto al sole, in onda dal 26 al 30 ottobre 2020, il personaggio di Leonardo avrà una cattiva influenza su Niko.

Intanto, Serena e Filippo sembreranno essere sempre più vicini e in serenità, ma una news potrebbe mettere in crisi la ritrovata armonia. Nel frattempo, Clara abbandonerà la dimora che condivide con Alberto.

Infine, Marina e Fabrizio faranno una scoperta che non si sarebbero mai aspettati e Giulia si sentirà sempre più in crisi.

Anticipazioni Un posto al sole: 5 attori potrebbero lasciare la soap opera

Tra le novità che potrebbero sconvolgere le trame di Un posto al sole vi è l’eventualità che ben 5 attori possano abbandonare il cast della soap opera di Rai 3.

I fan sono rimasti sconvolti dalla notizia, in particolare perché uno di questi è un interprete molto amato.

Il primo personaggio che potrebbe uscire di scena da Un posto al sole è Otello, il marito di Teresa, interpretato dall’attore Lucio Allocca. L’attrice che interpreta Teresa non fa più parte del cast e anche il vigile potrebbe subire le conseguenze di ciò.

Un altro personaggio che potrebbe non far più parte di Un posto al sole è Ornella, interpretato da Marina Giulia Cavalli. L’attrice potrebbe smettere di vestire i panni della dottoressa che le ha consentito di ottenere grande notorietà.

Altri tre addii gettonati sono quelli di Raffaele Giordano, interpretato da Patrizio Rispo, Renato Poggi, i cui panni sono vestiti da Marzio Honorato, e Michele Saviani interpretato da Alberto Rossi.

Per scoprire cosa accadrà davvero nelle prossime puntate di Un posto al sole non rimane che sintonizzarsi su Rai 3, in prima serata, dal lunedì al venerdì.