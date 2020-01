Un Posto al Sole, “Giulia in pericolo con Marcello”: anticipazioni sino al 3 febbraio

Un posto al sole torna nelle case degli italiani con nuovi episodi incentrati nella vicenda che coinvolge i personaggi di Giulia e Marcello

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, dove verrà approfondita ulteriormente la storyline legata alla truffa romantica.

La truffa di Marcello

Giulia Poggi e il misterioso personaggio di Marcello porteranno avanti il loro legame instauratosi grazie ai social networks online. La donna, che crede ciecamente nella difficoltà economica dell’uomo, ha già versato cinquemila euro sul conto di quello che altri non è che un truffatore.

Purtroppo, non è tutto, visto che Giulia continuerà a versare denaro a Marcello, rendendo questa situazione soltanto l’inizio di una torbida vicenda.

La Poggi sarà sempre più in balia del suo aguzzino virtuale, Marcello (interpretato da Fabio Cocifoglia) e del suo complice (interpretato dalla new entry Renato Paioli).

Il salvataggio di Giulia

Considerata la situazione, che sembra stare a dir poco degenerando, Ornella, Niko e Angela interverranno per porre un freno a questa follia.

Ornella (Marina Giulia Cavalli) cercherà invano di mettere l’amica in guardia da quanto le sta accadendo. La dottoressa Bruni si renderà conto per prima che Giulia si sta mettendo seriamente nei guai. Per questo, penserà al da farsi, in special modo quando entrerà a conoscenza, da Renato Poggi (Marzio Honorato), di ulteriori dettagli inquietanti su questa vicenda. La donna vuole ad ogni costo aiutare Giulia e per questo chiederà supporto a tutta la famiglia Poggi.

Ornella, fortemente preoccupata, metterà al corrente i figli di Giulia degli ultimi eventi che coinvolgono la madre. A quel punto saranno i due giovani Poggi a provare a convincere la madre che Marcello Sermonti altri non è che soltanto un vile truffatore.

Gli avvertimenti dei ragazzi non sortiranno, però, l’effetto sperato e la Poggi si appresterà a versare altro danaro sul conto di Marcello.