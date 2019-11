Un Posto al Sole, anticipazioni al 15 novembre: Bianca preoccupa i genitori

Un Posto al Sole, con le sue anticipazioni, mostra come verrà accantonata per il momento la vicenda di Diego Giordano, per dare spazio a storyline più leggere

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3? Dopo il recasting e la riscrittura del personaggio di Bianca, molte cose stanno cambiando!

I cambiamenti di Bianca

Gli spettatori di Un posto al sole continuano ad attendere gli svolgimenti della trama fittissima e intricata che coinvolge Diego Giordano. Tuttavia, nei prossimi episodi la vicenda verrà leggermente accantonata, per dare spazio a una storyline dai toni molto più leggeri.

Presto si potrà vedere finalmente la nuova Bianca Boschi in azione. “Nuova”, perché gli spettatori avranno modo di vedere una nuova versione della bambina, che da schiva e timida cambierà completamente carattere.

La piccola Bianca era apparsa già in un episodio, a settembre, interpretata dalla giovane attrice Sofia Piccirillo. I fan di Un posto al sole, molto stupiti, erano abituati a Sveva Carleo, il cui personaggio di Bianca era stato interpretato in maniera molto garbata e riservata, forse per via anche della giovanissima età dell’attrice.

Gli spettatori sono rimasti un po’ stupiti sia del nuovo volto di Bianca che del suo nuovo temperamento. Sembra chiaro che il personaggio non abbia avuto semplicemente un recasting, ma una vera e propria riscrittura. La bambina è apparsa, infatti, sin da subito spigliata e disinvolta.

La preoccupazione dei genitori

Nelle prossime puntate di Un posto al Sole vedremo proprio Bianca al centro dell’attenzione dei genitori.

Nonostante il caratterino della figlia, il legame fortissimo che unisce papà Franco (Peppe Zarbo) e Bianca è rimasto invariato. L’uomo, però, si troverà in forte difficoltà quando capirà che i compiti di una bambina di quarta elementare non sono semplici come lui aveva creduto.

Nel frattempo anche mamma Angela (Claudia Ruffo) sarà preoccupata per la piccola: le sue ansie saranno dovute alla nuova insegnante della bambina, che non sembrerà convincere appieno la donna.