Un Posto al Sole, la mossa inaspettata di Filippo: anticipazioni al 13 marzo

Un posto al sole torna con nuovi e avvincenti episodi, che approfondiranno le dinamiche di coppia tra Filippo e Serena e il rapporto della donna con Leonardo

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Un posto al sole, in onda fino a venerdì 13 marzo 2020, che si focalizzeranno sul triangolo costituito da Filippo, Serena e Leonardo.

Separazione tra Filippo e Serena

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, sembra proprio che gli occhi saranno puntati anche sul personaggio di Niko, che ricoprirà il ruolo di vero e proprio intermediario tra Filippo e Serena.

La coppia, com’è risaputo, è alle prese con un grave periodo di crisi. Ora pare essere il tempo della resa dei conti finale.

I due si riavvicineranno per mettere i puntini sulle “i” e Serena manifesterà a Filippo il desiderio di separarsi dal marito. La scelta di Serena non verrà minimamente gradita a Filippo, che non avrà intenzione di rassegnarsi all’idea di abbandonare la moglie.

A quel punto, il personaggio di Leonardo ne approfitterà per avvicinarsi sempre di più alla donna, portando a termine il suo piano diabolico.

Nel frattempo, grazie al supporto di Roberto, Marina cercherà di fare il possibile per aiutare Fabrizio, che al momento si ritrova a combattere la sua lotta per sconfiggere i fantasmi che abitano dentro di lui.

L’intervento di Leonardo

Dopo l’incontro tra Filippo e Serena, l’uomo porrà una sorta di ultimatum alla donna.

Subito dopo il confronto, Serena si metterà in contatto con Leonardo per raccontargli tutto: il giovane la pregherà di non farsi condizionare dall’ex marito e di andare avanti per la sua strada.

Nel frattempo, Filippo assumerà Cristina come Skipper proprio in sostituzione a Leonardo.

Infine, Alberto riceverà un’inaspettata telefonata di lavoro per sostenere un colloquio. Si tratta di una vera e propria sorpresa per l’uomo, che però potrebbe nascondere una brutta e spiacevole verità.