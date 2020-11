Un Posto al Sole, anticipazioni al 10 novembre: “La mossa contro Serena”

La prossima puntata di Un Posto al Sole del 10 novembre vede di nuovo protagonisti Leonardo e Serena: che cosa ha in mente il ragazzo adesso?

Leonardo non darà alcuna tregua a Serena e le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole ci guidano verso nuovi colpi di scena.

Lo stato d’animo di Silvia

Non mancano di certo i riflettori puntati su Michele e Silvia che dopo aver subito l’aggressione sembrano cambiati totalmente. Mentre Saviani non riesce a perdonarsi il fatto di non essere stato in grado di difendere la moglie, Silvia si chiude a riccio e mette un muro dinanzi a tutti. La donna non riesce a superare lo choc subito dopo quella notte e sembra che sia accaduto qualcosa di molto grave non ancora emerso.

Mentre questa coppia è oramai alla deriva, Niko Poggi decide di lasciare lo studio Navarra pur di non vedere Susanna tutti i giorni. Per questo motivo vedremo Beatrice che lo inviterà a colloquio presso lo Studio Leone.

Focus anche su Marina che si metterà ad investigare su Lara e su Roberto Ferri: secondo la donna infatti i due stanno tramando qualcosa alle sue spalle e non sarebbe di certo la prima volta!

La mossa di Leonardo contro Serena

La coppia Serena e Filippo ne ha dovute passare di ogni tipo. Ora la Cirillo però sembra aver messo pace tra i suoi pensieri e sentimenti, tanto da voler incontrare quanto prima l’ex marito e confessare il suo amore. Mentre Sartori si trasferisce a Tenerife, la donna organizza subito un viaggio insieme alla figlia per rimettere insieme la sua famiglia.

Serena però non ha fatto i conti con Leonardo: iroso, nervoso e risentito farà di tutto per fare in modo che lei non possa partire. Secondo gli spoiler però la Cirillo riuscirà a capire come sia fatto sul serio e non lo ascolterà più.