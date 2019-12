Avete mai visto la mamma di Ultimo? ‘Sono uguali’: Il cantante la presenta sui social

Ultimo, uno dei cantanti più amati negli ultimi anni mostra la sua bellissima mamma sui social. La foto condivisa sui social commuove i fan

Ultimo insieme alla mamma la somiglianza è incredibileUn successo arrivato quasi improvvisamente quello di Ultimo che in poco tempo ha visto la sua vita cambiare rapidamente. Niccolò Moricini in arte Ultimo, è uno dei cantanti contemporanei più apprezzati dal pubblico italiano.

Ultimo i suoi successi

Il giovane cantante italiano ha ottenuto il suo grande successo con la partecipazione al Festival di Sanremo ed oggi è uno dei cantanti che ha venduti più biglietti in assoluto per il suo prossimo concerto. Pare infatti che Ultimo solo di nome, sia uno dei cantanti che abbia venduto tutti i biglietti dei suoi tour arrivando a fare addirittura sold Out da ormai molte settimane.

Il suo successo lo deve alla sua straordinaria voce e ai bellissimi testi che compone. Uno dei successi più apprezzati è stato proprio “Ti dedico il silenzio”

Ultimo tenerissimo con la mamma

Ultimo, o meglio Niccolò Morcini è molto attivo sui social. Il giovane infatti spesso e volentieri pubblica foto dei suoi concerti, della sua vita privata. Proprio uno dei suoi ultimi post pubblicato dal cantante, lo ritrae insieme ad una persona molto speciale per lui. Parliamo appunto della sua tenerissima mamma.

Il cantante su social però tende sempre a tenere la sua vita privata lontano dalla bocca del gossip e non ama particolarmente esporsi al mondo dei pettegolezzi. Pare però che a volte anche Ultimo si lasci andare nella pubblicazione di alcune foto molto intime come appunto la foto con la sua bellissima mamma e qualche video con la sua amata nonna.

La foto pubblicata insieme alla mamma ha ottenuto milioni di likes, anche se nella descrizione Ultimo non si è prolungato a scrivere niente di particolare solo “Mamy“. Il giovane Ultimo cita spesso la sua adorata mamma nei suoi testi e come si può capire è una presenza fondamentale nella sua vita.

La foto ha ottenuto un grande successo, sopratutto sono stati in tantissimi a commentare la foto e a fare notare l’incredibile somiglianza di Ultimo con la sua bellissima mamma.,