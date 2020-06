“Ho paura di lui, aiuto”, accoltella la sua fidanzata per 55 volte: arrestato

Uccisa dal suo fidanzato con 55 coltellate: lui si difende ma l’ultimo sms della vittima sembra incastrarlo per omicidio.

È stata uccisa dal suo fidanzato ma lui si professa innocente, dichiarando la legittima difesa: l’ultimo sms della vittima però cambia le carte in tavola.

Uccisa con 55 coltellate dal fidanzato

La terribile vicenda è accaduta in Australia nella cittadina di Ballarad dove Dannyl Goosell è stata assassinata dal suo compagno con 55 coltellate.

Questa mamma è stata brutalmente uccisa ma lui ha raccontato agli inquirenti di aver agito per legittima difesa. Per capire bene quanto accaduto bisogna fare un salto indietro nel tempo al 2018, quando la donna invia un sms alla sua migliore amica:

“sono troppo spaventata da scott”

La donna si era già confidata con gli amici di aver subito violenza dall’uomo e che temesse di essere uccisa da un momento all’altro, tanto da non avere il coraggio di lasciarlo. Scott Cameron è stato arrestato per l’omicidio della donna, ma lui si è difeso confessando di aver agito per legittima difesa: una dichiarazione che non ha convinto gli inquirenti, soprattutto dopo la lettura degli sms inviati dalla vittima e della modalità con la quale si è svolto l’omicidio stesso.

Una situazione molto complicata che ha portato gli inquirenti ad arrestare il compagno della vittima, che – come si evince dai media locali – ancora oggi conferma la sua versione. Questa mamma di 55 anni non ha mai lasciato l’uomo per paura che potesse ucciderla o che potesse fare del male ai suoi figli.

Nei prossimi giorni emergerà la decisione della Corte suprema di Victoria.