Tutto su Aldo Farella di Uomini e Donne: dalla scelta del figlio alla liaison con Gemma Galgani

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul nuovo cavaliere del trono over che sta frequentando Gemma Galgani.

Negli ultimi giorni, Uomini e donne ha visto l’arrivo di una new entry. Si tratta del cavaliere Aldo Farella che ha fatto il suo ingresso in studio perché interessato alla nostra Gemma.

Continuate a leggere per scoprire tutte le curiosità su di lui!

Chi è Aldo Farella

Nasce nel 1951 a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e ha quindi 69 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @aldofarellafanpage

Per tutta la vita ha ricoperto il ruolo professionale di bancario, ma attualmente si trova in pensione.

Possiede un profilo su Instagram, con pochissimi seguaci e un ridotto numero di seguiti. La privacy è tra l’altro impostata su privato.

Ed è proprio in questo periodo di relax che Aldo Farella ha deciso di rimettersi in gioco e riprendere in mano la sua vita con l’intenzione di conoscere una nuova donna.

Per questo motivo è sbarcato a Uomini e donne come cavaliere. Siamo sicuri che ci darà tante soddisfazioni.

L’avventura a Uomini e donne

Da quando è entrato a Uomini e donne, Aldo Farella è riuscito a farsi notare da tutti i componenti del parterre, dagli opinionisti e dal pubblico a casa.

In base ad alcune indiscrezioni, sembra che l’uomo inizialmente non volesse mettere piede nello studio di Canale 5.

A spingerlo a compiere questo atto di coraggio, sarebbe stato il figlio, consapevole dell’interesse di Aldo Farella nei confronti della dama Gemma Galgani.

Ed è per questo che il temerario Aldo Farella ha deciso di prendere parte alla trasmissione dove sta portando avanti una frequentazione con Gemma Galgani.

Non è ancora chiaro a cosa miri la loro conoscenza, ma siamo fiduciosi che questa possa rivelarsi la volta buona per la dama.