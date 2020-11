Tutti in coda per entrare in libreria: accade in Francia prima del lockdown

Tutti in coda per entrare in libreria: accade in Francia prima del...

Una foto diventata virale mostra alcuni cittadini in Francia in coda per entrare in libreria prima dell’imminente lockdown che interesserà anche le librerie con non poche polemiche.

La foto dei cittadini in coda per entrare in libreria è stata scattata poco prima che la Francia tornasse in lockdown.

Un nuovo lockdown

In Francia un nuovo lockdown è arrivato o scorso 30 ottobre. Poco prima che anche le librerie chiudessero, molti cittadini si sono messi in fila per entrarvi. La foto è diventata virale.

Durante il nuovo lockdown, infatti, ai cittadini sarà impossibile uscire se non per acquistare beni di prima necessità, andare a lavoro o fare una passeggiata nei dintorni della propria abitazione.

Le librerie sono state chiuse perché non considerate beni di prima necessità. Una chiusura che ha destato non poche polemiche, soprattutto nel mondo della cultura. In questo modo, infatti, saranno avvantaggiati i colossi come Amazon.

Fare scorta di libri

Prima della chiusura, perciò, molti francesi hanno deciso di fare scorta di libri, mettendosi in fila ordinatamente. Alcuni di loro sono stati fotografati vicino a Lille la Librerie Le Furet du Nord nella Grand-Place. A postarla sui social network è stato Stephen Carrière, un editore.

Pourquoi on se bat : la queue devant le Furet du nord (il y a quelques minutes).

Merci Astrid Dujardin pour la photo. Pubblicato da Stephen Carrière su Giovedì 29 ottobre 2020

Nella foto, vengono mostrate delle persone che, nonostante la pioggia, attendono pazientemente di entrare in libreria. Nella didascalia dell’immagine postata si legge:

“Ecco perché stiamo combattendo”.

Una sorta di gesto simbolico fatto dai cittadini che, non solo volevano comprare davvero i libri, ma aiutare gli editori locali, colpiti nuovamente dalle chiusure.