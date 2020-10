Una puntata che ha lasciato tutti senza parole. Rudy Zerbi ha mostrato una simpatia per un concorrente in particolare a Tu sì que vales.

A Tu si que vales arrivano tanti talenti, ma anche tante persone che salgono sul palco semplicemente per far sorridere il pubblico in studio e da casa. Ma Thomas ha colpito tutti…

Tu si que vales è uno dei programmi più seguiti ed apprezzati di Mediaset. Grazie a questa trasmissione, vengono scoperti molti talenti, ma anche dato spazio a chi di talento ne ha davvero poco.

Nella puntata del 24 settembre 2020, però, davanti alla commissione si è presentato Thomas che, con la sua corda, ha fatto divertire tutti, anche Rudy Zerbi, per il quale ha mostrato una particolare simpatia.

Tu Sì Que Vales, Thomas conquista tutti

Sul palco di Tu si que Vales, è salito il saltatore Thomas. L’uomo ha messo in atto una performance con la sua corda, conquistando il pubblico in studio e la stessa giuria.

In particolare, Thomas ha iniziato a saltare sulla corda provocando tante risate e ilarità tra le persone presenti nello studio e nella stessa giura.

Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi hanno riso molto e, come potrete immaginare, la performance, seppur molto divertente, non ha superato la selezione.

Il partecipante, pare, inoltre, avesse una particolare simpatia per Rudy Zerbi…

Tu Sì Que Vales, Thomas e la simpatia per Rudy Zerbi

Durante la sua esibizione, che ha creato un clima festoso e ilare all’interno degli studi Mediaset, non ha permesso a Thomas di proseguire all’interno del programma. Rudy è stato al gioco di seduzione col concorrente, facendogli l’occhiolino e ricambiando i suoi ammiccamenti. Un piccolo gay show che ha divertito molto il pubblico.

Certo, c’è da dire che anche Teo Mammuccari è rimasto al gioco: lui e Rudy sono saliti sul palco, inscenando la stessa esibizione di Thomas.

Si sa, Tu Si Que Vales, molto spesso, scopre dei veri e propri talenti, sia nel canto, che nel ballo e, non solo, ma in questo caso è andata in onda una performance semplicemente all’insegna dell’allegria.