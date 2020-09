Trucco occhi: quello su cui puntare ai tempi della mascherina

La mascherina fa sì che soltanto lo sguardo possa parlare. Ecco perché il trucco occhi viene in nostro aiuto.

Certo il tema può sembrare superficiale ma le tendenze parlano chiaro: il make-up occhi sembra l’unico possibile in tempi di pandemia.

Non tralasciare la cura della pelle

Il trucco occhi sembra essere l’unico possibile quando si indossa la mascherina. Eppure, non bisogna lasciarsi andare alla tentazione di trascurare la pelle. A quest’ultima va, infatti, dedicata qualche attenzione particolare poiché, sotto la mascherina, potrebbe soffrire.

Ecco dunque, che la skincare diventa fondamentale per scongiurare l’arrivo di comedoni e secchezza della pelle. Idratazione sembra essere la parola chiave e la pelle può essere nutrita, oltre che con le creme idratanti e gel freschi perfetti in tutte le stagioni. Oltre all’idratazione, riveste un ruolo fondamentale anche la pulizia che, ogni sera, può essere effettuata con l’aiuto di tonici.

Un trucco leggero, su tutto il viso, può essere comunque applicato. Basta che sia traspirante e, al tempo stesso, di lunga durata. Meglio tralasciare il rossetto, a meno che non si dispone di prodotti a lunga o lunghissima tenuta, per evitare antipatiche sbavature.

A me gli occhi

L’obiettivo è quello di lasciar parlare gli occhi, gli unici che restano scoperti quando indossiamo una mascherina. Gli occhi devono farsi notare. Perciò, i trucchi nude, nei toni naturali dei beige e neutri andrebbero accantonati, almeno in questo periodo. Perciò, si può lasciare ampio spazio alla fantasia.

Si parte dalla rima ciliare superiore, laddove le ciglia si attaccano. La riga può essere marrone, nera o grigia ma sfumata. Lo stesso si può fare con la rima inferiore. Con gli ombretti si può giocare, purché le linee assecondino e valorizzino la linea degli occhi. Per rendere meno artificioso il look, la rima inferiore può essere sporcata con un po’ di ombretto. Tra i colori più di tendenza per gli ombretti, spiccano i prugna ma anche i metallizzati.

Il mascara sarà il vero must have, anche nelle sue versioni colorate. Attenzione anche alle sopracciglia che, inutile dirlo, dovranno essere curatissime.