Il trucco infallibile e semplice per ottenere una torta soffice e altissima

Non riesci a preparare una torta morbida e soffice? Prova questo trucco facilissimo e infallibile: renderà il tuo dolce perfetto.

Esiste un trucco infallibile per ottenere una torta perfettamente lievitata, soffice e alta: grazie a questo metodo non fallirete mai più.

Come fare una torta soffice e alta

Ottenere una torta ben lievitata, morbida e soffice non è sempre facile. Quando prepariamo un dolce la prima cosa che speriamo è senza dubbio che venga alto e morbidissimo.

Per ottenere una torta perfettamente lievitata, alta e super soffice c’è un segreto che dovreste sapere: una volta provata questa ricetta non la abbandonerete mai più!

La torta grazie a questo procedimento verrà estremamente soffice all’assaggio, sarà avvolgente come un abbraccio e si scioglierà in bocca per quanto sarà morbida. Sarà come mangiare una nuvola.

Il segreto sta nella lavorazione dell’albume: più sarà montato a neve ben ferma migliore sarà il risultato finale del vostro dolce. Dovrete aggiungere solo 3 cucchiai di zucchero agli albumi mentre li montate, in questo modo verranno sodi e gonfissimi.

Vediamo insieme il procedimento passo passo per preparare la torta super soffice e morbida.

La ricetta per la torta soffice, morbida e ben lievitata

Ingredienti

6 albumi

200g farina

1 buccia di limone grattugiato

180g zucchero bianco

100 ml olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

acqua bollente q.b. (circa 150 ml)

zucchero a velo q.b.

Procedimento

1.Preriscaldate il forno a 180° e foderate con della carta forno una tortiera medio piccola dai bordi alti. Grazie alla tortiera alta e stretta il dolce crescerà ancor di più in altezza.

2.Azionate le fruste elettriche e iniziate a montare gli albumi a neve: dopo 1 minuti aggiungete solo 3 cucchiai rasi di zucchero semolato, continuate a montare gli albumi fino a che saranno sodi e bianchi lucidi.

3.In un’altra terrina versate lo zucchero e l’acqua bollente, fatelo sciogliere e poi unite la scorza di limone grattugia e l’olio di semi. Mescolate e aggiungete le polveri setacciate con un passino: farina e lievito.

4.Ora incorporate gli albumi con calma e delicatezza, usate una spatola e mescolate dal basso verso l’alto senza smontare il composto che dovrà rimanere arioso e gonfio.

5.Versate l’impasto nella tortiera e infornate per 35 minuti a 180°.

6.A cottura ultimata sfornate la torta super soffice e lasciatela raffreddare, poi estraetela dalla forma e spolverate con dello zucchero a velo prima di servire.

Buona merenda!