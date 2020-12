Era il tronista più bello di Uomini e donne: oggi a 40 anni è cambiatissimo – FOTO

Non tutti si ricorderanno di lui, eppure è stato uno dei tronisti più belli di Uomini e donne. Ve lo ricordate? Ecco che fine ha fatto.

Nel 2009 sedeva sul trono di Uomini e donne. Ormai sono passati 13 anni da quell’esperienza ma la bellezza lo accompagna ancora oggi in altre sfumature.



Una vita dedicata, almeno per metà, allo sport che ha sempre amato: il calcio. Fino al 2005 ha dedicato al sua vita a quella passione che sarebbe diventata presto la chance per il successo televisivo. La sua squadra preferita?

Ovviamente il Milan. Nonostante la voglia di diventare un grande calciatore era tanta, purtroppo il suo sogno non si realizza. Proprio nel 2005 il suo sogno sembra quasi spiccare il volo partecipando al format Campioni – Il sogno. Stiamo parlando ovviamente del bellissimo Giorgio Alfieri.

Che fine ha fatto Giorgio Alfieri?

Qualche tempo fa abbiamo sentito il suo nome per un debito contratto con l’ufficio delle entrate. Giorgio Alfieri oggi si è rimesso in piedi ma in Tv di lui non c’è più traccia. Cosa fa adesso? Sono circa 4 anni che si occupa del dietro le quinte grazie all’incontro con il regista Roberto Cenci.

Purtroppo Alfieri ai microfoni di Vieni da Me, ha confessato che per via della sua testa dura i rapporti col regista ha avuto delle difficoltà:

“Per colpa mia tutto è andato il frantumi”

I debiti che ha accumulano negli anni hanno superato i 100mila euro. Toccare il fondo però gli è servito a risalire a galla:

“Tutto è cambiato quando la casa si è svuotata, non c’era più mia figlia e io l’ho presa veramente male. Vedere la casa senza la mia famiglia mi aveva destabilizzato. Dopo la separazione con Martina Luciani, mi sono trovato in una situazione più grande di me.”

Oggi però Giorgio è un altro.

Giorgio oggi dopo la rottura con Martina

Tutti sanno che si innamorò follemente nel programma di Martina Luciani, dopo anni di tira e molla è però finita nonostante ci sia Asia a legarli per sempre: una bellissima bimba di 11 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Alfieri (@giorgioalfieri_industry)



Oltre alla perdita di lavoro, Giorgio ha dovuto affrontare quindi altri problemi: la fine del suo percorso come aiuto-regia, la malattia del padre, la separazione da Martina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Alfieri (@giorgioalfieri_industry)



Nonostante abbia ormai detto addio al mondo dello spettacolo, Giorgio è finalmente sereno e soddisfatto: ha aperto un negozio di articoli da collezione e antiquariato, lavora anche con il web e un passo alla volta sta mettendo a posto le sue finanze.

Lo sta aiutando anche l’amore per Silvia Corras, modella ed ex moglie di Lucas Peracchi. Insomma, non possiamo che fargli i nostri auguri.