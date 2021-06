Tutto su Trisha Fernández di Una Vita: dal razzismo al terribile lutto che le ha sconvolto la vita

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su una delle protagoniste indiscussa dell’amatissima soap opera di Canale 5.

Conosciamo tutti l’amatissimo personaggio di Marcia in Una Vita. Un po’ meno, invece, l’attrice che lo interpreta.

E’ per questo che vi sveliamo tutto su Trisha Fernandez, un’attrice che si è fatta da sola e, nonostante tantissimi ostacoli, è riuscita a raggiungere il suo obiettivo.

Chi è Trisha Fernández

Nasce nel 1994 e ha quindi 27 anni nella provincia della Galizia.

Sin da piccola, si appassiona alla recitazione, al canto, al ballo e alla pittura.

Da grande, Trisha Fernández prende parte a prodotti come Fariña: Cocaine Coast e Bernarda.

Mentre lavora come cameriera, si forma studiando e praticando teatro per ben otto anni. Viene poi scoperta dall’attuale agente Carlos Cabero.

A un certo punto della sua vita, pare che l’attrice desiderasse intraprendere la carriera sportiva, in particolare nel settore della pallamano. Poi, però, ha capito che la recitazione fosse la sua vera vocazione lavorativa.

Trisha Fernández è stata anche modella, quando ha rappresentato la Galizia in un concorso di Miss Mondo Spagna nel 2013.

Ora, è nel cast dell’amatissima soap opera Una Vita, dove interpreta il personaggio di Marcia.

Vita privata e curiosità

La vita di Trisha è stata sconvolta da una terribile tragedia. Muore sua madre, infatti, che ha soltanto 2 anni, evento drammatico per lei.

Un altro ostacolo che Trisha ha dovuto affrontare è quello relativo al razzismo.

Oltre che attrice, attualmente Trisha ha deciso di aprire un negozio di alimentari. E’ molto affezionata al suo cane e adora suonare la sua amata armonica.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, non è noto se Trisha abbia un fidanzato oppure no.