Trenitalia, modalità di rimborso dei biglietti per chi decide di non viaggiare a causa del Coronavirus

Trenitalia, modalità di rimborso dei biglietti per chi decide di non viaggiare...

L’emergenza coronavirus ha portato moltissime persone alla decisione di non viaggiare o ha dovuto rinunciarci essendo nella zona rossa. Come funziona il rimborso di Trenitalia?

Trenitalia rimborsa il biglietto a chi non viaggerà a causa del coronavirus, che sia per timore oppure per seguire il regolamento e la quarantena imposta.

Le disposizioni di Ferrovie dello Stato

Un annuncio arrivato nella giornata di ieri 23 febbraio e confermato questa mattina con tutti i dettagli in essere, per il rimborso dei biglietti che non verranno utilizzati a causa dell’emergenza da Coronavirus.

È bene sapere che queste condizioni sono valide solo per i tutti i biglietti acquistati fino al 23 febbraio per:

Intercity Notte

Intercity Regionale

Intercity

Frecce

Verrà quindi rimborsato il totale del biglietto che sarà indipende alla somma pagata. Il rimborso con un bonus elettronico verrà effettuato per per quanto sopra già citato e per i viaggi misti di Frecce – Intercity – Intercity Notte e Regionale.

L’importo sarà anche in questo caso al pari dell’acquisto e sarà utilizzabile entro un anno dalla data della sua emissione. In merito ai biglietti per i Regionali, l’importo sarà erogato in contanti.

Come richiedere il rimborso?

Ci sono alcune modalità da seguire per richiedere un rimborso del biglietto (emesso entro il 23 febbraio 2020). Ferrovie dello Stato ha messo in atto tre alternative differenti:

Rivolgendosi direttamente al Call Center, valevole per i biglietti che sono stati acquistati via App, via sito web ufficiale e via Call Center stesso

valevole per i biglietti che sono stati acquistati via App, via sito web ufficiale e via Call Center stesso Rivolgendosi alla biglietteria più vicina a casa

Andando sul sito web ufficiale della compagnia – trenitalia.com – e compilando il modulo predisposto per questa vicenda.

Una raccomandazione da parte della compagnia è quella di inviare le richieste entro e non oltre il 1° marzo 2020.

Trenitalia ha inoltre diffuso un protocollo in tutta Italia e adottato misure di sicurezza nonché prevenzione. Il personale sarà munito di mascherina con filtro e guanti monouso, verrà potenziata la pulizia a bordo treno e tutti i mezzi saranno predisposti con dispenser di disinfettante per le mani.

Per maggiori informazioni consultare il sito web ufficiale di Trenitalia.