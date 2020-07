Tre leoni affamati salvano una bambina dalle grinfie dei suoi rapitori

Un miracolo: tre leoni salvano una bambina dagli spregevoli uomini che l’avevano rapita. I feroci animali invece di sbranarla l’hanno difesa e messa in salvo.

Una storia incredibile ha lasciato tutti senza parole: tre possenti leoni salvano una bambina dai suoi rapitori e la mettono in salvo fino all’arrivo della polizia.

La bambina di solo 12 anni ha incontrato un gruppo di uomini mentre ripercorreva la strada di casa. Sette uomini male intenzionati le hanno sbarrato improvvisamente la strada e l’hanno rapita.

Ha subito violenza fisica e psicologica per giorni fino all’arrivo dei suoi salvatori: 3 leoni.

È accaduto in Etiopia dove purtroppo le donne, specialmente le bambine, vivono nella costante paura di essere violentate, rapite e costrette a sposarsi.

Secondo la NBC News il sequestro e la violenza che viene fatta alle donne in questo paese è purtroppo un ‘abitudine oramai: il 70% dei matrimoni sono imposti dopo il sequestro di persona.

Il destino di questa bambina è stato cambiato grazie all’intervento del re della foresta, anzi di ben tre!

I dettagli della vicenda miracolosa.

Il miracolo: bambina salvata dal re della foresta

In Etiopia una giovane dodicenne in pericolo è stata salvata da 3 leoni aggressivi che, invece di sbranarla, l’hanno condotta in salvo lontano dai suoi sette molestatori.

Alle autorità la bambina spaventata ha dichiarato:

‘Volevano costringermi a sposarmi e mi hanno colpita tante volte’

‘Ho pregato per un intervento divino‘, ha concluso.

I tre uomini l’hanno molestata, mal menata e picchiata più volte. Volevano costringerla a sposare uno di loro. Torturata per giorni la povera bambina ha resistito più che poteva fino a cedere alle richieste dei suoi rapitori.

Non cessava di urlare e dimenarsi tanto che proprio le sue grida hanno attirato tre animali feroci.

I tre leoni sono stati sicuramente incuriositi dalle urla della bambina scambiandole con quelle di un cucciolo.

Mentre lei urlava a squarcia gola in suo aiuto sono accorsi tre leoni salvandola dalle grinfie dei rapitori: ‘Sono apparsi 3 animali, gli uomini sono scappati ed io sono rimasta paralizzata dalla paura, è un miracolo‘.

Potevano ridurre facilmente in brandelli sia lei che i rapitori e mangiarli in un sol boccone ma non è andata così.

I rapitori spaventati dai leoni sono fuggiti e la ragazza è rimasta con i 3 felini sorvegliata costantemente per 12 ore fino all’arrivo delle autorità.

Dopo una settimana dalla sua scomparsa, le molestie e il miracoloso salvataggio la bambina era shockata quando le autorità l’hanno trovata.

I leoni si sono dileguati all’istante dopo aver visto la polizia e la ragazza è tornata, sana e salva, dalla sua famiglia.