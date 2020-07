Tragedia durante l’allenamento, travolta da un camion la ciclista Roberta Agosti: morta sul colpo

Dramma a Brescia: morta la ciclista Roberta Agosti. L’atleta è stata travolta da un camion durante un allenamento.

L’incidente è avvenuto questa mattina nelle campagne di Lonato. Nel gruppo con Roberta Agosti c’era anche il compagno, Marco Velo.

Tragedia a Brescia

È morta durante un allenamento la 50enne Roberta Agosti, ciclista tesserata per il Team Millennium di Brescia. La donna, come riferisce anche Tgcom24, era in sella alla sua bici, quando un camion l’ha travolta.

L’incidente è avvenuto a Castel Venzago, nelle campagne di Lonato. Al momento dell’incidente, nel gruppo di allenamento era presente anche Marco Velo, compagno della vittima e ciclista professionista.

A travolgere Roberta Agosti è stato un camion-cisterna per il trasporto del latte, che procedeva in direzione opposta a quella dei ciclisti. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso, per Roberta non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava pedalando in gruppo con altri ciclisti. Il camion, che procedeva in senso opposto, l’avrebbe travolta in un tratto in cui la strada si restringe.

I messaggi di cordoglio Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la morte della 50enne. Molti quelli che hanno espresso rabbia per l’ennesima tragedia che coinvolge un ciclista.

Ieri mattina, infatti, un altro incidente ha coinvolto Nicolas Chiola, giovane promessa del ciclismo abruzzese, ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pescara.

Il ragazzo, tesserato con il Team Stipa di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), categoria under 23, era in sella alla sua bici quando si è scontrato con un fuoristrada guidato da una donna davanti al policlinico di Chieti.

Immediatamente soccorso, è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale di Pescara.