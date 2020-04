Trasporti pubblici, lo studio di una app. De Micheli: “Avviserà in caso di affollamento”

Trasporti pubblici, lo studio di una app. De Micheli: “Avviserà in caso...

Il Ministro De Micheli lancia una nuova ipotesi sui trasporti pubblici, con una applicazione dedicata per avvisare in caso di affollamento.

Il nodo trasporti pubblici continua ed è ora in studio una applicazione che avviserà in caso di affollamento. Ecco le parole del Ministro De Micheli.

Lo studio della app per i trasporti

Il Ministro De Micheli ha comunicato che è in studio una soluzione per viaggiare in totale sicurezza sui mezzi pubblici, con la realizzazione di una possibile applicazione che possa notificare se un mezzo sia o meno affollato.

Come si evince anche su Repubblica, il Ministro ha evidenziato:

“abbiamo messo allo studio insieme alla ministra Pisano l’ipotesi di una applicazione che là dove c’è tanta congestione di passeggeri, ci sia la possibilità di poter dire prima a chi vuole salirci se sia pieno o meno”

Le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti durante la sua partecipazione al programma Agorà di Rai Tre, con la conduzione di Serena Bortone.

Sarà quindi possibile avere – nonostante sia ancora in studio – una applicazione da scaricare sul proprio smartphone al fine di conoscere prima ancora di salire sul mezzo, se questo sia affollato oppure no.

In aggiornamento