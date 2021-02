Tragico lutto per Stefano De Martino: la causa è un incidente domestico

E’ morta la nonna di Stefano De Martino a 85 anni.

E’ morta per una caduta domestica.

Il terribile lutto

In queste ultime ore è morta la nonna del ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino, aveva 85 anni.

La notizia l’ha data Napoli Today, ha riportato che la causa di questa tragedia è dovuta ad una caduta domestica.

Purtroppo l’intervento degli operatori del 118 non ha potuto fare niente e non è rimasto altro da fare che dare il triste annuncio.

L’anziana si chiamava Elisa ed è stata una delle figure familiari più vicine e presenti al ballerino.

Nonna Elisa e Stefano avevano un legame davvero speciale, addirittura il giovane aveva presentato l’anziana ai suoi fan sui social.

Elisa è presente anche nel documentario televisivo in cui l’ex di Belen Rodriguez ha raccontato la sua vita.

Domani ci saranno i funerali

I funerali della donna saranno svolti durante la giornata di domani 6 febbraio 2021, presso la chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata.

Stefano per ora è rimasto in silenzio e non ha lasciato nessuna dichiarazione riguardo la scomparsa di nonna Elisa.

Stefano aveva un rapporto davvero importante con la nonna.

Addirittura la nominò ad un’ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Il giornalista e conduttore televisivo ha raccontato che da quando Stefano era diventato famoso, Elena continuava a domandargli quando sarebbe stata ospite da lui.

La nonna è sempre stata la fan numero uno di Stefano.

Infatti il ballerino, quando andò da Fazio a Che Tempo Che Fa, dichiarò un divertente episodio:

“Mia nonna, da quando ho iniziato a fare televisione, mi chiede ‘Ma quando vai da Fazio?’ E io ogni anno invento una scusa diversa. Oggi sono qua”.

Sicuramente la ricorderà per sempre così sorridente e apprensiva nei suoi confronti.

Purtroppo non è stato un anno facile dato che Stefano De Martino ha avuto a che fare con la rottura tra lui e la sua ex moglie Belen ed ora la terribile scomparsa della nonna.

Non sono momenti facili, ma sicuramente i fan gli staranno vicino con dei messaggi di solidarietà.