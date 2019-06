Tragedia a Nettuno, ragazzo folgorato sul treno: “Un gioco finito male”

Una vera tragedia a Nettuno con un gioco tra ragazzi finito male: uno degli amici è morto folgorato. Ma come è successo?

Una tragedia a Nettuno per cinque ragazzi che stavano giocando sul treno, tanto da arrivare alla folgorazione e la morte per uno di loro. Ecco le prime indiscrezione della brutta vicenda.

Ragazzo sale sul tetto del treno e muore folgorato

Florian Cercel di 16 anni – per gli amici Flo – si è trovato alla stazione di Nettuno per bere una birra con cinque amici dopo la mezzanotte e mezza.

Due chiacchiere, qualche risata e un gioco per il giovane ragazzo si è trasformato in un destino terribile: sale sopra il tetto di un treno per poi toccare il pantografo e rimanere folgorato con l’alta tensione.

Si schianta a terra in pochi secondi al binario 1 e gli amici, sotto shock, chiamano immediatamente i soccorsi del 118.

Il soccorso e la testimonianza degli amici

Come si evince anche da Repubblica, nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente per il giovane non c’è stato nulla da fare se non dichiarare l’ora del decesso.

Morto sul colpo ma portato via dopo quattro ore, ora a disposizione degli inquirenti.

I cinque amici – tra cui una ragazza e un minore – sono stati ascoltati dalle Forze dell’Ordine per ricostruire tutti gli attimi della vicenda:

“avevamo bevuto un po’…era un gioco ed è finita in tragedia”

I Carabinieri hanno acquisito tutti i filmati delle videocamere di videosorveglianza così da poter ottenere un quadro completo, del gioco svolto nella notte.