Tragedia a Enna, bimbo di 18 mesi ingoia una pallina e muore soffocato

Dramma a Enna, dove un bimbo di appena 18 mesi ha ingoiato una pallina ed è morto soffocato. Inutile la corsa in ospedale.

Un gioco fatale quello che è cosatato la vita ad un bimbo di 18 mesi di Enna, morto soffocato dopo aver ingerito una pallina.

Dramma a Enna: bimbo muore soffocato

Un dramma difficile anche da raccontare quello accaduto nella serata di ieri ad Enna, cittadina siciliana. Come riporta anche Tgcom24, un bimbo di appena 18 mesi è morto soffocato, dopo aver ingerito una pallina.

Dalle prime, frammentarie informazioni, sembra che il piccolo fosse a casa con i suoi genitori.

Il bimbo avrebbe ingerito accidentalmente una pallina: un attimo fatale che gli è costato la vita. La mamma ed il papà del piccolo hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Immediato il trasferimento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sembra che la pallina ingerita avesse una piccola ventosa, che è rimasta attaccata alla trachea del bambino, non lasciandogli scampo.

All’arrivo in ospedale il bambino era già esanime. A nulla sono serviti i soccorsi immediati attivati nel nosocomio siciliano.

Notizia in aggiornamento.