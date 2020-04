Tragedia a Colico, due giovani trovati morti in casa: indagini in corso

Dramma nella serata di ieri a Colico, in provincia di Lecco: due giovani sono stati trovati senza vita in casa. Indagini in corso per accertare le cause dei decessi.

Due giovani trovati morti a Colico: con loro altre due ragazze, che hanno lanciato l’allarme.

Giovani morti a Colico

Una tragedia ancora inspiegabile quella accaduta ieri a Colico, in provincia di Lecco. Come evidenzia anche Bergamonews, il dramma è avvenuto nella serata di domenica.

Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati trovati morti in un’abitazione. A lanciare l’allarme altre due ragazze che erano con loro.

Le due ragazze hanno allertato l’ambulanza, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per i due non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso

Sulle cause del decesso sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, ma viene esclusa la morte violenta. I due ragazzi infatti non presentavano lesioni o segni di colluttazione. Il decesso è avvenuto in un’abitazione in via Nazionale.

Le morti sono avvenute per arresto cardiaco.

Sul posto è intervenuto il personale medico della Croce rossa di Colico e l’elicottero dell’Azienda regionale dell’emergenza di Brescia: per i due giovani però non c’è stato nulla da fare.

Atteso l’esame autoptico sui corpi dei due ragazzi, per capire cosa possa aver causato la loro morte. È plausibile che i due abbiano assunto qualche sostanza stupefacente, ma l’autopsia e la testimonianza delle due ragazze chiarirà ogni dubbio in merito alla vicenda.