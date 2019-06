Tragedia a Mirabilandia, bambino di quattro anni muore annegato: “Dolore immenso”

Una grande tragedia al parco di Mirabilandia dove un bambino è annegato nella piscina dedicata ai più piccini. Come è potuto accadere?

Il parco dei divertimenti di Mirabilandia si è trasformato in un luogo tragico, dove un bambino di quattro anni ha perso la vita annegando.

Bambino annegato al parco dei divertimenti

Ci troviamo a Ravenna, in uno dei parchi divertimento acquatici più amati d’Italia. Proprio nella zona denominata Mirabeach, dove si trovano piscine per grandi e piccini si è consumata una vera e propria tragedia.

Gli addetti al salvataggio, ad un certo punto, hanno notato un bambino a faccia in giù in una delle piscine dedicate loro. Immediato il soccorso e l’arrivo degli operatori del 118 che hanno tentato la rianimazione.

Nel mentre, l’elisoccorso ha prelevato il piccolo di quattro anni trasportandolo d’urgenza all’Ospedale di Ravenna, ma il piccolo è deceduto prima di arrivare alla struttura.

Le indagini dei Carabinieri a Mirabilandia

Secondo una prima ricostruzione, secondo i media locali, i soccorsi sono stati tempestivi. Il primo ad accorrere in aiuto del piccolo è stato il bagnino preposto all’area per poi lasciarlo nelle mani dei soccorritori.

La dinamica non è chiara, per questo i Carabinieri indagano su quanto accaduto anche per sentire testimonianze e capire dove fossero i genitori in quel momento cruciale – verso le 15.30 della giornata di ieri.

Una vera e propria tragedia che ora dovrà trovare una verità, in quei minuti che precedono la morte del piccolo per annegamento all’interno della piscinetta per bambini da 3 a 6 anni.

Non ci resta che attendere aggiornamenti sul caso e le prime testimonianze delle persone presenti.