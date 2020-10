Tragedia a Firenze, bimbo di 2 anni in bici muore investito

Il dramma si è consumato a Pelago. Il piccolo era nel parcheggio condominiale insieme alla madre.

Ad investirlo un altro condomino del palazzo. Per il piccolo, trasferito in condizioni disperate all’ospedale Meyer di Firenze, non c’è stato nulla da fare.

Bambino morto investito a Firenze

Non ce l’ha fatta: è morto nella tarda serata di venerdì il bambino di due anni investito da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bici.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo si trovava nel parcheggio condominiale insieme alla madre a Pelago, provincia di Firenze, quando un’auto l’ha colpito in pieno.

Il bambino, in condizioni disperate è stato trasferito all’ospedale Meyer del capoluogo toscano. Come riferisce anche Il Tempo, nella tarda serata di ieri la drammatica notizia: il piccolo non ce l’ha fatta.

La ricostruzione della tragedia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, stando anche al racconto del primo cittadino di Pelago, Nicola Povoleri, il bambino era in bici, in compagnia della madre, quando è stato preso in pieno dall’auto di un altro condomino che stava entrando nel parcheggio condiviso.

La polizia municipale del comune toscano si sta occupando delle indagini, per accertare la dinamica dei fatti e chiarire la reale responsabilità della persona che ha investito il bambino.