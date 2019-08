Il tradimento è una delle forme più acute di mancanza di rispetto. Come scoprirlo senza soffrire?

Il tradimento è uno degli avvenimenti più destabilizzanti che ci sia, tra più comuni ci sono i tradimenti di coppia, ma in realtà ne esistono anche di altre tipologie.

La scoperta del tradimento

Essere in coppia è sinonimo di stabilità e fedeltà, ma spesso il tradimento irrompe nella vita delle coppie, anche fra le più salde e affiatate. La scoperta del tradimento diviene un’esperienza traumatica, assimilata ad un evento catastrofico.

Le relazioni sentimentali nascono e si fondono sul rispetto, che ne costituisce la spina dorsale, così all’interno di un rapporto di coppia sano e sincero non tradire viene spontaneo.

Queste forme non solo hanno gravi conseguenze personali ed emotive, ma possono lasciare cicatrici indelebili che possono influenza e cambiare parte del carattere di una persona.

Cosa accade dopo il tradimento

L’immagine positiva della persona amata viene distrutta, con la conseguente rottura improvvisa del legame in modo sconvolgente.

La profonda delusione intacca la nostra autostima fino ad indurci sensi di colpa e farci pensare di essere la causa del tradimento.

La scoperta provoca intense e imprevedibili emozioni che possono variare dalla rabbia intensa alla vergogna, dalla tristezza all’angoscia al risentimento.

Sembra quasi un film horror ma in realtà non lo è, dietro a questo gesto si nasconde una personalità specifica. L’indole di chi fa questo è incapace di provare empatia per le persone attorno, il primo bisogno che va appagato e soddisfatto e il proprio Io, con priorità alle proprie necessità e desideri, senza considerare le conseguenze che certe azioni possono avere su terzi. Chi è in grado di tradire è capace di adottare delle strategie ben specifiche, sa essere un buon seduttore, affascinare la vittima e conquistarla con fiducia senza destare sospetti. Dietro a questa personalità può nascondersi una forte immaturità emotiva accompagnata da un egoismo estremo che induce a soddisfare solo se stessi. La paura di stare soli e le illusioni La paura di rimanere da soli in amore spesso spinge ad alimentare false speranze su persone. Nonostante ciò la speranza non rappresenta qualcosa di negativo, anzi essa ci aiuta a motivare noi stessi a raggiungere un obiettivo concreto, a coltivare emozioni positive dalle quali possono nascere nuove azioni e aspettative. Tuttavia, le nostre speranze e aspettative non corrispondono sempre all’esame di realtà e di conseguenza possono portare a una drastica caduta. Un auto-inganno della mente è quello di riporre la propria fiducia in persone che sono fuori dalla propria portata o che hanno detto no in modo chiaro a una relazione basata su fiducia e rispetto reciproco. Sono proprio le false speranze la causa del dolore emotivo e ci impediscono di andare avanti o di migliorare la propria vita.

Da sempre le false illusioni rappresentano l’esperienza più dolorosa che si possa vivere. Sembra di essere e di vivere come Alice nel paese delle meraviglie, c’è chi fa nascere in noi emozioni, sogni e speranze che non sono reali. Quel che è peggio, è che sono consapevoli, in ogni momento, di quello che stanno facendo.

I rapporti di coppia devono essere equilibrati, nel momento in cui si inizia a rinunciare a troppe cose per fare felice l’altra persona la relazione va alla deriva. Ecco perché risulta essere indispensabile e fondamentale affinché un rapporto di coppia funzioni che gli investimenti personali ed emotivi siano equilibrati.

In una storia che ci sia futuro vi sono progetti di coppia che non solo si percepiscono ma si notano, toccano e si compiono a breve e lungo termine.