Totti convince Ilary Blasi: 4 figlio in arrivo, la famiglia si allarga

La coppia più amata dal web ha 3 figli e parrebbe che stia puntando al quarto figlio. Quale sarà la risposta della soubrette al marito Totti?

La nota rivista specializzata in gossip ha ipotizzato che la coppia volesse un quarto figlio dopo le immagini della nuova copertina del periodico. Francesco Totti ed Ilary Blasi nell’ultimo numero hanno concesso un’intervista.

Hanno raccontato delle vacanze di coppia che si sono suddivise tra la classica meta Sabaudia, dove hanno una seconda casa e altre mete. Poi per festeggiare i 15 anni di matrimonio la coppia ha fatto una bella crociera nel Mediterraneo.

Nell’articolo i due raccontano che durante il viaggio non si sono mai lasciati. Hanno sempre passato il tempo abbracciati, guardandosi negli occhi, baciandosi come ragazzini e facendo tantissimi selfie.

La coppia ha già tre figli che si chiamano Chanel, Isabel e il solo maschio Cristian. Ad accennare ad un quarto figlio è la stessa Ilary Blasi che racconta di una tenera discussione con i figli più grandi.

Cristian e Chanel le chiedono sempre

La più piccolina di casa Totti resterebbe senza compagnia secondo i figli più grandi e Ilary dice che non ama la parola basta. Dice che si sente spaventata da un impegno importante che 4 figli comporta, ma non esclude a priori la possibilità. Conclude l’argomento con una possibilità:

Al contrario Frncesco è pronto e addirittura di figli ne vorrebbe 5. Dice che pian piano indirizza Ilary verso la scelta:

“sono settimane in cui vorrebbe e altre in cui dice no, no. Devo colpirla bene, al momento giusto”.